حذّرت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار موجة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية تؤدي إلى تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية خلال هذه الفترة.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة

أوضحت "غانم" في تصريحات إلى مصراوي، أن درجات الحرارة العظمى تتجاوز 33 درجة على أغلب المناطق، فيما تصل إلى 36 درجة على المناطق الجنوبية، مشيرة إلى أن الطقس يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأضافت أن الأجواء تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فترات الليل، حيث يسود طقس مائل للبرودة، خاصة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر.

ولفتت إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، سرعان ما تختفي مع سطوع أشعة الشمس، إلى جانب وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد.

وأشارت إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

ونصحت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخي الحذر عند اختيار الملابس، خاصة خلال فترات الليل، مع الاحتفاظ بملابس خفيفة إضافية لمواجهة الانخفاض النسبي في درجات الحرارة.

