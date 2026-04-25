شهدت منطقة المنيب بمحافظة الجيزة جريمة مأساوية، بعدما تحولت رائحة كريهة انبعثت من إحدى الشقق السكنية إلى خيط كشف واقعة مروعة، عقب العثور على جثتي سيدة وابنتها داخل مسكنهما.

تكثيف أمني لكشف لغز شقة المنيب

بدأت تفاصيل الواقعة عندما لاحظ الأهالي اختفاء الأم وابنتها، البالغة من العمر 9 سنوات، لعدة أيام، قبل أن تثير رائحة غريبة قادمة من الشقة الشكوك، ما دفعهم إلى كسر الباب، ليُفاجأوا بالمشهد المأساوي.

وبداخل الشقة، عُثر على الجثتين في حالة تشير إلى تعرضهما لاعتداء باستخدام سلاح أبيض.

تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وانتقلت قوة من مباحث الجيزة إلى مكان البلاغ، حيث جرى فحص الشقة ومناظرة الجثتين، قبل نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة.

وفي الوقت نفسه، تكثف فرق البحث الجنائي جهودها لفحص كاميرات المراقبة المحيطة، في محاولة لإعادة بناء الساعات الأخيرة قبل وقوع الجريمة.

ملابسات العثور على جثتين داخل شقة بالمنيب

وأشارت التحريات الأولية إلى تورط زوج السيدة ووالد الطفلة في ارتكاب الجريمة، على خلفية خلافات أسرية تصاعدت وانتهت بوقوع الحادث.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، إلى جانب سرعة إجراء التحريات حول ملابسات ودوافع الجريمة.

