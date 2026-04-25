في إطار توجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بشأن الاهتمام بشكاوى المواطنين، وضمن جهود إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار ماجد أبو بكر، أعلنت الهيئة نجاحها في التعامل مع عدد من الشكاوى خلال الشهور الأولى من العام الجاري، وإزالة أسبابها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن الهيئة تولي اهتماما بالغا بشكاوى المواطنين، وتعمل على سرعة فحصها والتعامل معها بفعالية، بما يضمن إزالة أسبابها وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

استجابة سريعة لشكاوى متنوعة

أوضحت الهيئة أن وحدة الشكاوى، برئاسة المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين، تلقت شكاوى متعددة من المواطنين، تنوعت بين عدم صرف مستحقات مالية، ومشكلات في التأمينات والمعاشات واحتساب المدد التأمينية.

كما شملت الشكاوى القطاع الطبي، حيث رُصد تأخر صرف مستحقات بعض الأطباء، وتأخر إجراء العمليات الجراحية لعدد من المرضى.

أزمات في التموين والإسكان والزراعة

ورصدت الوحدة شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية، وتأخر تسليم الوحدات السكنية وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، بالإضافة إلى مشكلات في القطاع الزراعي، منها عدم صرف الأسمدة وعدم دقة بيانات الحيازات.

كما تضمنت الشكاوى انقطاع المياه وضعفها، وضعف شبكات الصرف الصحي، إلى جانب مخالفات البناء، والتعديات على أملاك الدولة، وإشغالات الطرق.

مشكلات الاتصالات والعمل

وأشارت الهيئة إلى تلقي شكاوى تتعلق بخدمات الهاتف الأرضي والإنترنت، فضلا عن نزاعات عمالية تضمنت عدم التأمين على العمال، وعدم صرف مستحقاتهم، وأخطاء في احتساب وضم المدد التأمينية.

تنسيق مع الجهات الحكومية لحل الأزمات

أكدت النيابة الإدارية أن وحدة الشكاوى تواصلت بشكل مباشر مع عدد من الجهات، من بينها قطاعات التعليم، والتأمينات، والاتصالات، والقوى العاملة، والتموين، ووحدات الحكم المحلي، والصحة، والإسكان، والزراعة.

وأسفر هذا التنسيق عن استجابة فعّالة من الجهات المعنية، وإزالة أسباب الشكاوى، مع التواصل مع المواطنين للتأكد من حل مشكلاتهم وفقًا للقوانين المنظمة.

توصيات لمنع تكرار الشكاوى

وأجرت وحدة الشكاوى فحصا دقيقا لاسباب تلك المشكلات، وأصدرت توصياتها القانونية للجهات الإدارية بما يكفل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنع تكرار تلك المعوقات مستقبلًا، بما يدعم كفاءة المرافق العامة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

طرق تقديم الشكاوى

أتاحت النيابة الإدارية عدة وسائل لتلقي شكاوى المواطنين، تشمل:

الخط الساخن: 16117 (يوميا من 9 صباحا حتى 3 عصرا)

واتساب: 01050601888

الرسائل القصيرة: 1420

تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء"

قناة تيليجرام: اضغط هنا

الفاكس: 0238245231

البريد العادي أو الحضور الشخصي

مقرات تلقي الشكاوى

رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر - ميدان النجدة - الحي الرابع، مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس.

وتؤكد الهيئة استمرار جهودها في تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها، في إطار دعم مبادئ الحوكمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

