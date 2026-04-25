القبض على 5 طلاب لمضايقة فتيات أمام مدرسة في مصر القديمة

كتب : علاء عمران

12:46 م 25/04/2026

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 طلاب، لاتهامهم بمضايقة عدد من الفتيات أثناء خروجهن من إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

فيديوهات وشكاوى أولياء أمور تكشف الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكاوى عدد من أولياء الأمور من تعرض أبنائهم وبناتهم لمضايقات متكررة من بعض الأشخاص أمام المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي.
وبالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهم 5 طلاب مقيمون بمحافظة القاهرة، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم بمحيط المدرسة وارتكابهم الواقعة.

الأمن يتحرك سريعًا ويضبط المتهمين في محيط المدرسة

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنها تتعامل بشكل فوري مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بسلامة الطلاب بمحيط المدارس.

