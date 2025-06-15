بسبب 50 جنيهًا.. شاب ينهي حياة آخر ضربًا في مدينة نصر

كتب- صابر المحلاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شاب متهم بقتل آخر في أحد شوارع مدينة نصر، انتقامًا منه لقيامه بسرقة مبلغ مالي منه بالإكراه في وقت سابق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة أسفرت عن وفاة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني ومعاينة الجثمان.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المجني عليه كان قد استوقف المتهم في وقت سابق وسرق منه مبلغ 50 جنيهًا تحت تهديد، وهو ما دفع الأخير إلى تتبعه والتربص به، ثم اعتدى عليه بالضرب مستخدمًا أداة صلبة أصابته في الرأس، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة رسميًا، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.