اليوم.. محاكمة 70 متهمًا في "خلية اللجان الإدارية"

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، نظر محاكمة 70 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية اللجان الإدارية".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، في الفترة من عام 2021 وحتى 6 يوليو 2025، بدوائر أقسام مدينة نصر، والجيزة، والإسكندرية، ارتكبوا جرائم تتعلق بتولي وقيادة والانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الخامس تولوا مسؤولية قيادة الجماعة والإشراف على هيكلة لجانها الإدارية والإعلامية والمالية، في حين انضم باقي المتهمين إلى الجماعة الإرهابية.

كما وُجهت لعدد من المتهمين، من بينهم المتهمون من الأول حتى الخامس، والمتهم رقم 18، ومن الـ38 حتى الـ46، والمتهم الـ48، والـ52، والـ60، والـ64، والـ67، والـ68، اتهامات بتمويل الإرهاب من خلال توفير الأموال والمعلومات والأدوات للجماعة الإرهابية وأعضائها، بقصد استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.