بعد انتشار فيديو .. ضبط عامل اعتدى على كلب بمحطة وقود في المقطم

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تضرر سيدة من قيام أحد العاملين بمحطة وقود بالتعدي على كلب بالضرب وإلقاء الحجارة عليه، في أحد شوارع القاهرة.



وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المقطم، كانت تلقت بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بتاريخ 9 يونيو الجاري، تفيد بتعرض كلب لاعتداء من قبل عامل بمحطة وقود كائنة بذات الدائرة.



وتم تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة كما وردت في الفيديو.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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