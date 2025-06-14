فيديو متهور لسائق ميكروباص يشعل السوشيال.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر قيام قائد سيارة "ميكروباص" بفتح باب سيارته أثناء سيره على أحد الطرق السريعة بالقاهرة، وأداء حركات استعراضية، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة المشار إليها، موضحًا أن هدفه كان "اللهو والاستعراض".

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.