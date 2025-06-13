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فيديو يحبس الأنفاس.. هجوم مسلح بسيارات وكلاب شرسة على موقع مقاولات بالقاهرة

03:07 م الجمعة 13 يونيو 2025

وزارة الداخلية

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كتب - عاطف مراد:

هاجم 3 أشخاص أحد مواقع شركات المقاولات بمدينة القاهرة، واعتدوا على أفراد الأمن المكلفين بحراسة قطعة أرض، وأطلقوا أعيرة نارية لترهيبهم، قبل أن تتمكن الشرطة من ضبطهم.

كانت مواقع التواصل قد تداولت مقطعين مصورين يُظهران واقعة التعدي باستخدام سيارتين وأسلحة نارية، وهو ما كشف عن تفاصيل صادمة.

وبالتحريات، تبين أن المجني عليهم فردا أمن إداري بإحدى شركات المقاولات، وتعرضا للاعتداء رفقة زملائهما على يد 3 أشخاص يملكون شركة مقاولات أخرى، بعدما نشب نزاع بين الطرفين على ملكية الأرض.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حضروا للموقع مستقلّين سيارتين، واعتدوا على أفراد الأمن بالضرب، كما أطلقوا أعيرة نارية لإرهابهم، دون وقوع إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على بندقيتين خرطوش، وفرد محلي، والسيارتين المستخدمتين في الواقعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

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وزارة الداخلية هجوم مسلح سيارات وكلاب شرسة موقع مقاولات القاهرة
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