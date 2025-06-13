الأمن العام يضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع شرطة التموين ومديريات الأمن تنفيذ حملاته التموينية المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع في السلع الأساسية.

وأسفرت الحملات التي نُفّذت خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا متنوعة تخص مخابز سياحية وأخرى مدعمة، وتمت مصادرة قرابة 10 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل طرحها في السوق السوداء، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين.