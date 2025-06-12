قرار جديد بشأن المتهم بقتل جاره في مشاجرة بالصف

كتب- صابر المحلاوي:

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقاتها مع شاب أقدم على قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بمنطقة الصف، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

واستمعت جهات التحقيق إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث والذين افادوا بأن مشادة كلامية بينه وبين جاره تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بقتله، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ومضاهتها بأقول شهود العيان.

وتلقى المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شاب بقتل جاره في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات جيرة وقيام المجني عليه بنشر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ضد المتهم، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.