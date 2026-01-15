رئيسة وزراء اليابان تعتزم حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة



وكالات

قال مسؤول بارز في الحزب الحاكم الياباني، إن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تعتزم حل مجلس النواب بالبرلمان قريبا، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة سعيا للحصول على تفويض شعبي لسياساتها.

وانتخبت تاكايتشي في البرلمان كأول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في اليابان في أكتوبر الماضي.

وتعتبر خطوة الانتخابات المبكرة محاولة لاستغلال معدلات تأييدها التي لا تزال قوية "حوالي 70%" لمساعدة حزبها الحاكم المحاصر بالأزمات على كسب المزيد من المقاعد.

وقال شونيتشي سوزوكي، الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، إن تاكايتشي أبلغته ومسؤولين كبار آخرين بنيتها حل مجلس النواب قريبا بعد انعقاده في 23 يناير.

ولم يحدد سوزوكي مواعيد نهائية للحل أو للانتخابات، مشيرا إلى أن تاكايتشي ستوضح خططها في مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل.

ويتمتع الحزب الليبرالي الديمقراطي وائتلافه بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، الغرفة الأقوى في البرلمان الياباني المكون من مجلسين، وذلك بعد خسارة انتخابية في عام 2024.

ومن خلال الانتخابات المبكرة، يبدو أن تاكايتشي تهدف إلى تأمين حصة أكبر للحزب وشريكه الأصغر الجديد.

من جانبهم، انتقد نواب المعارضة هذه الخطة، واصفين إياها بأنها "خطوة أنانية" من شأنها تأخير المناقشات البرلمانية حول الموازنة، التي تتطلب موافقة عاجلة.

ذكرت تقارير إعلامية، أن تاكايتشي تخطط لحل المجلس في 23 يناير، وهو اليوم الأول من الدورة العادية لهذا العام، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في وقت قريب قد يكون 8 فبراير، وفقا لروسيا اليوم.