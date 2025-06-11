طاهرة تطلب الخلع بعد 3 سنوات زواج: "بيلعب مع العيال في الشارع"

كتبت – فاطمة عادل:

أقامت "طاهرة.ع" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها بالانفصال عن زوجها بعد ثلاث سنوات من الزواج، مبررة ذلك بأنه "لا يتصرف كرجل ناضج، ويركب دراجة مع أطفال الشارع".

وقالت "طاهرة"، 28 عامًا، في دعواها: "تزوجته على أساس أنه رجل عاقل ويتحمل المسؤولية، لكن اكتشفت إني عايشة مع طفل كبير. كل يوم جمعة يصحى، يلبس شورت وتيشيرت، وياخد العجلة وينزل يلف في الشارع مع عيال أعمارهم 15 و16 سنة."

وأضافت أنها حاولت التفاهم معه أكثر من مرة، وطالبته بأن يكون أكثر نضجًا، خاصة أنه أب لطفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا، وكان من المفترض أن يكون قدوة له. لكنها فوجئت بأنه لا يرى في سلوكه أي خطأ، بل يراه نوعًا من "الرياضة والمتعة والهروب من ضغوط الحياة."

وتابعت الزوجة أمام المحكمة: "جربت معاه كل الطرق: مرة بالخناق، مرة بالحوار، ومرة تجاهلت، لكن مفيش فايدة. شايف نفسه شاب جذاب، وأنا حاسة إني متجوزة مراهق في إعدادي. حتى بعد الشغل، بدل ما يقعد معانا، ينزل بالعجلة يلف مع أصحابه."

وذكرت "طاهرة" أن زوجها لا يهتم بمسؤوليات المنزل، ولا يشارك في تربية الطفل، بينما ينفق وقته وماله على "إكسسوارات العجلة.. خوذة، جرس، وكشافات ليلية."

واختتمت حديثها قائلة: "مش بطلب غير إني أعيش مع راجل فاهم يعني إيه بيت وأسرة، مش واحد طموحه يسبق عيال في الشارع بالعجلة."

حملت الدعوى رقم 631 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة دون صدور حكم حتى الآن.

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