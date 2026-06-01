إعلان

ما أَضرار الجلوس لفترة طويلة؟

كتب : شيماء مرسي

06:00 ص 01/06/2026

الجلوس لفترات طويلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصبح الجلوس لفترات طويلة جزءا أساسيا من الروتين اليومي للكثيرين، سواء أثناء العمل أو خلال فترات الاسترخاء.

يسبب الجلوس الطويل آلام الظهر والرقبة والشعور بالخمول، وقد تتطور مع الوقت لتشمل أمراض مزمنة أكثر خطورة، مما يبرز الحاجة إلى ضرورة ممارسة النشاط البدني بانتظام، وفقا لـ "verywellhealth".

هل تكفي ممارسة الرياضة لتعويض الجلوس الطويل؟

ممارسة الرياضة وحدها لا تكفي لتعويض ساعات الجلوس الطويلة، إذ يحتاج الجسم إلى حركة متواصلة على مدار اليوم للحفاظ على الصحة ومنع تراكم الأضرار الناتجة عن الخمول.
عند الجلوس لفترات طويلة، ينخفض حرق السعرات الحرارية، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تباطؤ عملية الأيض وتراكم الدهون وزيادة الوزن.

كما أن قلة الحركة قد تقلل من حساسية الأنسولين، وهو ما يشكل خطرا إضافيا خاصة لدى مرضى السكري أو المعرضين للإصابة به.

يرتبط نمط الحياة الخامل بزيادة خطر الإصابة بـالسمنة، وأمراض القلب، والسكري، وبعض أنواع السرطان، كما قد يسهم في تسريع شيخوخة الدماغ ورفع احتمالية التراجع المعرفي والخرف، مما يجعله من أهم العوامل المؤثرة سلبا على الصحة العامة على المدى الطويل.

ما الأضرار الصحية للجلوس أكثر من 10 ساعات يوميا؟

الجلوس لأكثر من 10 ساعات يوميا يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب، السكتات الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، كما يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بـسرطان القولون والرئة والبروستاتا، وبطانة الرحم.

كيف يؤثر الجلوس الطويل على الصحة النفسية؟

لا تقتصر آثار الجلوس المطول على الجانب الجسدي فقط، لكن تنعكس أيضا على الصحة النفسية، من خلال زيادة الشعور بالتعب والقلق والتشوش الذهني، بالإضافة إلى تقلبات المزاج، مما يؤثر على جودة الحياة والتركيز اليومي.

كما يؤدي ضعف الحركة إلى تراجع مرونة الجسم وانحناء القامة وتيبس الوركين وآلام أسفل الظهر والرقبة، إضافة إلى تورم الساقين وضعف عضلات الجذع.

والحركة المنتظمة تساعد على تحسين المزاج عبر رفع مستويات الإندورفين والسيروتونين والدوبامين، وهي مواد ترتبط بالشعور بالنشاط والراحة النفسية.

ينصح الأشخاص ذوو الأعمال المكتبية بتخصيص 5 دقائق للحركة كل 30 دقيقة من الجلوس، سواء عبر المشي، صعود الدرج، أو أداء تمارين بسيطة مثل القرفصاء.

ودقيقة واحدة من الحركة أفضل من البقاء جالسا طوال الوقت، مما يساعد على تقليل آثار الخمول على الصحة.

اقرأ أيضا:

احذر الجلوس لساعات طويلة دون حركة.. إليك ما يحدث للجسم

خطر لا يُرى.. كيف يدمر الجلوس المستمر صحة الإنسان؟

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

آلام الظهر الخمول النشاط البدني

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رانيا منصور تنشر صورًا جديدة من عيد ميلاد ابنتها توانا
زووم

رانيا منصور تنشر صورًا جديدة من عيد ميلاد ابنتها توانا
بدءًا من الاثنين.. زيادة أسعار زيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر - قائمة
أخبار السيارات

بدءًا من الاثنين.. زيادة أسعار زيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر - قائمة
رسمياً.. ليفربول يعلن رحيل نجمه الثالث عن صفوف الفريق
رياضة عربية وعالمية

رسمياً.. ليفربول يعلن رحيل نجمه الثالث عن صفوف الفريق
الجيش الأمريكي: نفذنا ضربات دفاعية على مواقع في منطقتي جوروك وقشم بـ إيران
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: نفذنا ضربات دفاعية على مواقع في منطقتي جوروك وقشم بـ إيران
ما أَضرار الجلوس لفترة طويلة؟
نصائح طبية

ما أَضرار الجلوس لفترة طويلة؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان