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بمكيدة هاتفية.. انتحال صفة موظف بنك وسرقة بيانات عميل بالقاهرة

12:45 م الجمعة 09 مايو 2025

مديرية أمن القاهرة

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كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقته مديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، أفاد فيه بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قِبل شخص استخدم شريحة هاتف محمول محددة.

أوضحت التحريات أن الجاني تواصل مع الضحية منتحلًا صفة أحد موظفي خدمة عملاء البنوك، وطلب منه تحديث بياناته البنكية. وبعد أن زوده المجني عليه بتفاصيل حسابه، فوجئ بسحب مبلغ مالي من رصيده.

أسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطل ونجل شقيقه، أحدهما له معلومات جنائية، ويقيمان بمحافظة المنيا. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة، وجرى ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، فيما أقرّا بإنفاق باقي المبلغ على احتياجاتهما الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

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مديرية أمن القاهرة مكيدة هاتفية انتحال صفة موظف بنك سرقة بيانات عميل بالقاهرة
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