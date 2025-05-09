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إصابة 3 عمال بحروق وسط نيران مصنع بلاستيك بالطالبية

10:54 ص الجمعة 09 مايو 2025

أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 عمال بحروق بالجسم إثر حريق هائل التهم محتويات مصنع بلاستيك بالطالبية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مصنع بمنطقة الكونيسة.

انتقل رجال الدفاع المدني إلى محل البلاغ مدعومين بسيارات إطفاء وتبين اشتعال النيران داخل مصنع بلاستيك مما أسفر عن إصابة 3 عمال بحروق متفرقة.

المصابون هم كل من: يوسف علي 18 عاما، علي هاني 17 عاما ومؤمن جابر بحروق 50 % نقلوا إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

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إصابة 3 عمال بحروق حريق مصنع بلاستيك الطالبية
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