ضبط بائعة فرضت "إتاوة مرور" على سائح أجنبي في القاهرة

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت قيام بائعة متجولة باعتراض أحد السائحين ومضايقته وطلب مبلغ مالي منه نظير السماح له بالمرور بأحد الشوارع في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة.

وبعد الفحص والتحري، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السيدة مرتكبة الواقعة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر. وبمواجهتها، أقرت بارتكابها الواقعة على النحو الظاهر بالفيديو، مبررة تصرفها برفض السائح الشراء منها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.