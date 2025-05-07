"الشباب في قلب المشهد السياسي".. ندوة تثقيفية بالهيئة الوطنية للانتخابات | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

في خطوة تعكس الإيمان الراسخ بدور الشباب المحوري في بناء المستقبل، شهد مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، يوم الأربعاء 7 مايو 2025، فعاليات ندوة تثقيفية موسعة استهدفت تعزيز الوعي السياسي وتعميق ثقافة المشاركة الانتخابية لدى الشباب المصري. وجاءت هذه الندوة كثمرة لبروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة، وتمثل محطة بارزة في الجهود المشتركة لتمكين الشباب وتفعيل دورهم في مختلف الاستحقاقات الدستورية القادمة.

شارك في الندوة القاضي حازم بدوي – رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي أحمد مطر، والمستشار الدكتور محمد الجنك – أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقاضي أحمد بنداري – مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق، والدكتور أحمد إبراهيم – نائب مدير الجهاز التنفيذي، وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.

كما شهدت الندوة مشاركة فعالة من وزارة الشباب والرياضة، تمثلت في السيدة إيمان عبد الجابر – وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والسيدة راندا البيطار – مدير عام إدارة برلمان الشباب، واللتين حرصتا على اصطحاب مجموعة متميزة من أعضاء برلمان شباب مصر يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، ليجسدوا بحضورهم شغف جيل الشباب بالمشاركة في صنع القرار.

وفي كلمته الافتتاحية التي استهل بها فعاليات الندوة، ألقى القاضي حازم بدوي – رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الضوء على الدور الوطني الذي تضطلع به الهيئة في خدمة جموع المصريين، وسعيها الدؤوب لرفعة الوطن. وأكد أن تنظيم مثل هذه الندوات التثقيفية يمثل حجر الزاوية في بناء جيل واعٍ ومثقف سياسيًا، قادر على المشاركة الإيجابية والواعية في الحياة العامة. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الهيئة الاستراتيجية التي تتجاوز حدود إدارة الانتخابات لتشمل التوعية الشاملة بكافة الاستحقاقات الدستورية، من انتخابات واستفتاءات. كما كشف عن مبادرات مبتكرة تبنتها الهيئة لتعزيز المشاركة السياسية، شملت التواصل المباشر مع النشء في المدارس، والتفاعل مع الشباب في المنشآت الرياضية والثقافية، وتنظيم فعاليات تثقيفية على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، مما يعكس حرص الهيئة على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

وأشار القاضي حازم بدوي إلى أن مصر تقف على أعتاب مرحلة انتخابية جديدة تشمل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا على الأهمية القصوى لخروج هذه الانتخابات بصورة مشرفة تعكس نزاهة العملية الانتخابية وحياد القائمين عليها. وشدد على أن المصلحة العليا للوطن والمواطن يجب أن تكون هي البوصلة التي توجه كافة الإجراءات الانتخابية، بعيدًا عن أية اعتبارات أخرى.

كما أشاد بدور المرأة المصرية الأصيلة، لافتًا إلى أن غالبية الحضور من السيدات والفتيات، ومشيرًا إلى أنهن كن الأكثر مشاركة في الاستحقاق الانتخابي الأخير.

واختتم كلمته برسالة طمأنة أكد فيها أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، معربًا عن ثقته العميقة في وعي الشعب المصري وإدراكه لمسؤولياته الوطنية، وقدرته على خوض معركة الوعي والتنوير بنجاح. وجدد التأكيد على أن المشاركة السياسية ليست مجرد حق دستوري مكفول لكل مواطن، بل هي واجب وطني يقع على عاتق كل ناخب للمساهمة في بناء مستقبل أفضل.