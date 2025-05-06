"دخلت الفيلا لقتهم مع بعض".. زوجة لاعب كرة تكشف خيانته في عش الزوجية وتطلب النجدة

كتب - محمد شعبان:

عودة مفاجئة إلى عش الزوجية أزاحت الستار عن خيانة لاعب كرة قدم لزوجته، وضبطته في وضع مخل للآداب مع أخرى.

مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ استغاثة من ربة منزل تتهم زوجها بالخيانة وضبطها له وأخرى داخل المنزل.

قوة أمنية انتقلت إلى محل البلاغ بكمبوند سكني واستمعت إلى أقوال الشاكية، وتبين أنها ابنة مدرب معروف قالت "رجعت الفيلا فجأة لقيت جوزي مع واحدة في الصالة".

صدمة قوية أفقدتها هدوءها المعتاد، وصبت غضبها على الثنائي لتصطحب الشرطة الثلاثة إلى القسم لسماع أقوالهم تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.