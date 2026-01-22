إعلان

"النوم الأخير".. غاز القاتل الصامت ينهي حياة حارس فيلا وزوجته في التجمع

كتب : محمد شعبان

06:10 م 22/01/2026

تسريب غاز - تعبيرية

في ليلة غاب فيها ضجيج العاصمة وساد هدوء الحي الخامس الراقي، تسلل "القاتل الصامت" بلا صوت ولا رائحة، لينهي حياة زوجين في مقتبل كفاحهما.

شارع 41، وتحديداً الفيلا رقم 96، لم تكن اليوم مجرد عنوان سكني، بل مسرحا لواقعة مأساوية هزت أركان المنطقة الخامسة بالتجمع الخامس، إثر العثور على حارس الفيلا وزوجته جثتين هامدتين داخل غرفتهما.

كشفت المعاينات الأولية أن تسرب غاز داخل غرفة الحارس كان بطل المشهد المأساوي. وبينما كان الزوجان يغطان في نوم عميق، كانت ذرات الغاز تنتشر في أرجاء الغرفة الضيقة، لتستبدل الأكسجين بسم زعاف لم يمنحهما فرصة للاستغاثة أو الهرب، ليتحول فراش النوم إلى مثواهما الأخير.

بدأت الواقعة حين استشعر سكان الفيلا والمنطقة المحيطة غياب الحارس عن مهامه المعتادة، ومع محاولات التواصل التي لم تجدِ نفعاً، تم اكتشاف الفاجعة.

أُخطرت غرفة عمليات النجدة التي دفعت على الفور بقوات الأمن وفرق الحماية المدنية، وسط حالة من الذهول سادت بين قاطني الشارع الهادئ.

فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً حول الفيلا، حيث تم التحفظ على غرفة الحارس ومنع الاقتراب منها لحين وصول رجال النيابة العامة. وتنتظر السلطات حالياً المعاينة الفنية الدقيقة لتحديد مصدر التسرب ومسؤولية الصيانة، فيما تم نقل الجثمانين تحت تصرف النيابة لبيان الصفة التشريحية والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

تسرب غاز التجمع الخامس القاهرة التجمع حارس فيلا وزوجته

