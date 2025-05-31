كتب- أحمد أبو النجا:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملات أمنية مكثفة استهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات والأندية ومراكز الشباب والكافيتريات والمقاهي والأكشاك في عدد من المحافظات.

وأسفرت الحملات، التي استمرت على مدار 3 أيام، عن ضبط 51 قضية متنوعة، تورط فيها 64 متهماً، بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، جاءت على النحو التالي: أكثر من 70 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وأكثر من 6 كيلوجرامات من مخدر الآيس (الشابو)، وأكثر من 18 كيلوجرامًا من مخدر الهيروين، و3 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، وكميات من مخدري الحشيش الصناعي (الاستروكس)، وأكثر من 11 ألف قرص مخدر.

كما تم ضبط 13 سلاحًا أبيض، وتنفيذ 46 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط العناصر الإجرامية ومروجي المخدرات، خاصة في محيط المؤسسات التعليمية والشبابية.

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