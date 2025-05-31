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لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 153 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات

11:17 ص السبت 31 مايو 2025

غلق محال مخالفة

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كتب- علاء عمران:


أغلقت وزارة الداخلية 153 من المحال للمخالفة، وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 153 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.


وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.


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