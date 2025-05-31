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اليوم.. الحكم في دعوى اتهام الفنانة راندا البحيري بسب طليقها

02:00 ص السبت 31 مايو 2025

الفنانة راندا البحيري

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كتب- صابر المحلاوي:
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم حكمها في القضية التي أقامها الإعلامي سعيد جميل ضد طليقته الفنانة راندا البحيري، والتي يواجه فيها الاتهام بـالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت إحالة الفنانة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد أن وجهت لها اتهامات بالتعدي اللفظي والإساءة إلى طليقها من خلال منشورات ورسائل إلكترونية تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة راندا البحيري انتهاء الخلاف بينها وبين طليقها الإعلامي سعيد جميل، مؤكدة أنه تم حل النزاع بشكل ودي بين العائلتين، وذلك قبل يوم واحد فقط من أولى جلسات المحاكمة.

وأشارت الفنانة إلى رغبتها في طي صفحة الخلافات الشخصية وعودة العلاقات الأسرية إلى طبيعتها بعيدًا عن ساحات المحاكم، إلا أن الإجراءات القضائية استُكملت بعد تحريك الدعوى من جانب المدّعي.

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راند البحيري محكمة القاهرة الاقتصادية
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