كتب- أحمد عادل ورمضان يونس:

تقدم المحامي محمد عبدالباسط فؤاد ببلاغ رسمي إلى النائب العام، نيابة عن موكله "أحمد الدجوي"، ضد كل من "إنجي منصور" و"ماهيتاب منصور"، اتهمهما فيه بالاستيلاء على ممتلكات جدتهما الدكتورة "نوال الدجوي"، مؤسسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، والتصرف فيها دون وجه حق خلال فترة كانت تمر فيها بحالة صحية متدهورة.

وأوضح البلاغ أن السيدة "نوال الدجوي" كانت تعاني في سنواتها الأخيرة من مرض الزهايمر وأمراض الشيخوخة التي أثرت على إدراكها وقدرتها على اتخاذ قرارات تخص أملاكها، ورغم ذلك قام المبلغ ضدهما ببيع عدة عقارات مملوكة لها والتصرف فيها بموجب عقود بيع بأسعار لا تتناسب مطلقًا مع قيمتها السوقية الحقيقية، بل وبفارق كبير يثير الشكوك حول وجود نية استغلال متعمد لحالتها الصحية.

وجاء في البلاغ أن التصرفات المالية التي تمت شملت بيع وحدات سكنية وتجارية في مناطق راقية بالقاهرة مثل الزمالك وقصر النيل ومصر الجديدة وشبرا، بعقود تم تحريرها بقيم مالية متدنية مقارنة بسعر السوق، وأن الفارق في السعر يصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات.

كما أن المبلغ ضدهما بالاشتراك مع والدتهما المتوفية "مني الدجوى" سلبوا المجني عليها كامل حصتها في شركة دار التربية التعليمية لتصبح الدكتور "نوال الدجوي" مالكة لخمسة أسهم فقط بعد أن كانت تمتلك 65% من الشركة.

كما أن المشكو في حقهما قاما بالاشتراك مع والدتهما قبل وفاتها، بالاستيلاء على الأموال النقدية للمجني عليها من البنوك، واهملوا في رعايتها الصحية.