الأول رحل شنقًا والثاني غرقًا.. مأساة شابين في العياط

كتب - محمد شعبان:

أنهى مريض نفسي حياته شنقًا بمركز العياط جنوب الجيزة، الجمعة.

تبين بالفحص أن "أحمد.م." مقيم قرية السعودية صنع مشنقته لمروره بأزمة نفسية، وإيداع الجثمان ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

وفي نفس المركز، يكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثة غريق بنهر النيل بقرية منشية فاضل نزل للاستحمام مع أصدقائه فجرفه التيار.