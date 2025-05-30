ضبط تشكيل عصابي يزوّر مستندات رسمية مقابل المال بالقليوبية

كتب - علاء عمران:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن تورط عاطل ومالك مكتبة في تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين الراغبين في استخراج مستندات رسمية، مقابل مبالغ مالية.

ورّوج المتهمان لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما بعد تقنين الإجراءات. وعُثر بحوزتهما على هاتفي محمول وجهاز لاب توب، وتبيّن من الفحص الفني احتواء الأجهزة على دلائل تؤكد تورطهما في وقائع النصب.

واعترف المتهمان بمزاولة نشاطهما الإجرامي باستخدام الأجهزة المضبوطة.