إعلان

ضبط تشكيل عصابي يزوّر مستندات رسمية مقابل المال بالقليوبية

11:23 ص الجمعة 30 مايو 2025

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن تورط عاطل ومالك مكتبة في تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين الراغبين في استخراج مستندات رسمية، مقابل مبالغ مالية.

ورّوج المتهمان لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما بعد تقنين الإجراءات. وعُثر بحوزتهما على هاتفي محمول وجهاز لاب توب، وتبيّن من الفحص الفني احتواء الأجهزة على دلائل تؤكد تورطهما في وقائع النصب.

واعترف المتهمان بمزاولة نشاطهما الإجرامي باستخدام الأجهزة المضبوطة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحث الجنائي ضبط تشكيل عصابي الأجهزة الأمنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد موافقة إسرائيل.. تفاصيل مقترح أمريكا الجديد لوقف حرب غزة
موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص