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القبض على سائق بسبب سيره عكس الاتجاه بالبساتين

09:49 م الإثنين 26 مايو 2025

السائق

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير قائد سيارة عكس الاتجاه.

الفيديو المتداول أظهر اصطدام السائق بإحدى السيارات وإحداث تلفيات بها بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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فيديو سير عكس الاتجاه البساتين دار السلام القاهرة
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