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طفلة تفارق الحياة تحت عجلات قطار بأبو النمرس

01:06 م الإثنين 26 مايو 2025

ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقيت طفلة مصرعها تحت عجلات قطار بمنطقة أبو النمرس جنوب الجيزة، صباح الاثنين.

وتلقى مأمور مركز شرطة أبو النمرس إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود حالة وفاة بمزلقان منيل شيحة.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الطفلة صدمها قطار أثناء عبورها المزلقان، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

وأودعت الشرطة الجثمان بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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مصرع طفلة حادث دهس قطار بأبو النمرس
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