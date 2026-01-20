الأمن الاقتصادي يضبط أكثر من 2500 قضية خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

نفذت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج على القانون.

وكثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن نتائج إيجابية ملموسة.

وفي مجال شرطة النقل والمواصلات، تم تنفيذ حملات موسعة لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1385 قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 1118 قضية سرقة تيار كهربائي، إلى جانب مخالفات شروط التعاقد.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار جهودها المتواصلة لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي للجريمة بكافة صورها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.