الداخلية: ضبط 1401 مخالفة لدراجات نارية لعدم ارتداء الخوذة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحرير 1401 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم الالتزام بارتداء خوذة الرأس، وذلك خلال حملات مرورية مكثفة على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لتحقيق الانضباط المروري، مهيبة بقائدي الدراجات النارية ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة حفاظًا على سلامتهم، كما دعت قائدي السيارات إلى الالتزام بالحارات المرورية المخصصة لهم، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الأرواح وتحقيق السلامة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.