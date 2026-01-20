إعلان

أمن المنافذ يضبط 51 قضية وينفذ 254 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:28 م 20/01/2026

قوات الشرطة

كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لإحكام السيطرة على جميع منافذ الجمهورية، ومواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بكافة صورها.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن نتائج إيجابية في عدة مجالات.
ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضيتين، كما تم ضبط قضية واحدة تتعلق بتهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.
وفي مجال المخالفات المرورية، جرى ضبط 3391 مخالفة متنوعة، إلى جانب ضبط 51 قضية في مجال الأمن العام.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ 254 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضية واحدة في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية على كافة المنافذ لضمان السيطرة الأمنية والتصدي لكافة صور الجريمة.

وزارة الداخلية أجهزة الأمن جرائم تهريب البضائع المخالفات المرورية

