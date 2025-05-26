3 حالات تسمم بسبب تناول وجبة سريعة التحضير في أرض اللواء

كتب - محمد شعبان:

سُجلت في منطقة أرض اللواء بحي العجوزة ثلاث حالات تسمم، بسبب تناول شعرية سريعة التحضير (إندومي).

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات تسمم في امتداد شارع الشاهد.

وبالفحص، تبيّن وقوع ثلاث حالات تسمم غذائي نتيجة تناول "إندومي"، وقد نُقل المصابون إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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