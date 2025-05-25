ضبط 6 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة في حملات أمنية موسعة

كتب – علاء عمران:

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات متتالية ضد المتاجرين غير المشروعين بالنقد الأجنبي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط نحو 6 ملايين جنيه بحوزة عدد من المتهمين في قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا اتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي الرسمي.

تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المضاربة غير المشروعة على أسعار العملات، التي تُسبب آثارًا سلبية على الاقتصاد القومي.

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