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3 حالات اختناق في حريق بالقاهرة والنيران تحاصر سكان عقار بأكتوبر

03:27 م الجمعة 23 مايو 2025

حريق - ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:
سجل حريق شقة بالسيدة زينب 3 حالات إصابة باختناق اليوم الجمعة.

الحريق اندلع داخل شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 10 شارع الحوض المرصود والمكون من 4 أدوار، وخضع المصابون للعلاج وإخماد الحريق.

وفي الحي الثامن بمدينة 6 أكتوبر، اندلع حريق هائل في العقار رقم 88 المجاورة الثالثة أمام مدرسة الخليل وسط جهود الحماية المدنية لتقليل الخسائر.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بتعزيزات إضافية للسيطرة على الحريق في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

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