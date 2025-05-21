ضبط 4 متهمين بسرقات متنوعة في الشرقية والإسماعيلية والسويس

كتب – علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن في الشرقية والإسماعيلية والسويس حملاته المكثفة لملاحقة مرتكبي السرقات، وتمكن من ضبط 4 متهمين في جرائم متفرقة.



ففي الشرقية، تم ضبط عامل أجنبي الجنسية لقيامه بسرقة 73 هاتفًا محمولًا وعدد من الإكسسوارات من محل عمله بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، حيث أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات.



كما تم ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 3 عناصر إجرامية، تخصصوا في سرقة السيارات باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع، واعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وأرشدوا عن 4 سيارات وأجزاء سيارة أخرى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لجرائم السرقات والتشكيلات العصابية.



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