الداخلية: مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات بـ28 مليون جنيه بعدة محافظات

كتب – علاء عمران:

لقي عنصران إجراميان شديدا الخطورة مصرعهما عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظتي المنوفية والمنيا، وذلك خلال مداهمات أمنية استهدفت بؤرًا إجرامية، فيما تم ضبط عدد من العناصر الأخرى بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة تتجاوز قيمتها 28 مليون جنيه.

وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد كشفت عن قيام عدد من العناصر الإجرامية الخطرة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، بالإضافة إلى حيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة في نطاق عدة محافظات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة، صادرة ضدهما أحكام بالسجن في قضايا "سلاح ناري – مخدرات – سرقة بالإكراه"، وتم ضبط باقي العناصر.

وأسفرت المداهمات عن ضبط أكثر من 169 كيلوجرامًا من المواد المخدرة "حشيش وآيس"، و9 قطع أسلحة نارية، شملت: بندقيتين آليتين، بندقية خرطوش، و6 فرد خرطوش، بالإضافة إلى سيارة مستخدمة في التنقل والترويج.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 28 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.