"خلص على مراته قدام عياله".. ماذا حدث في جريمة شقة كرموز؟

كتب- محمود الشوربجي:

جريمة قتل مأساوية شهدتها منطقة كرموز في محافظة الإسكندرية، راحت ضحيتها سيدة على يد زوجها بعد خلافات أسرية دارت بينهما قبل أشهر من ارتكاب الواقعة.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية" التي ينشرها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في عام 2025.

المجني عليها ربة منزل، تزوجت من المتهم منذ عدة سنوات، وأنجبت منه طفلين، قبل أن تتصاعد الخلافات بينهما بعد امتناعه عن الإنفاق على الأسرة وتركه الزوجة وأبناءها دون مصدر دخل لمدة عامين.

بعد فترة اضطرت المجني عليها للعمل لتوفير احتياجات طفليها، ولجأت إلى القضاء للمطالبة بحقها في النفقة ونفقة الصغار.

الأمر قوبل مباشرة بتهديدات متكررة من المتهم لإجبارها على التنازل عن الدعاوى المقامة ضده، والتخلي عن شقة الزوجية.

المشاكل بين الطرفين دفعت المتهم إلى التوجه لمسكن المجني عليها في ساعة متأخرة من ليلة الواقعة، وقام بكسر باب الشقة بالقوة، ثم اقتحمها حاملًا سلاحًا أبيض.

انهال المتهم على الضحية طعنًا، قبل أن يتجه إلى المطبخ ويستولي على سكين آخر، ويواصل الاعتداء عليها حتى فارقت الحياة أمام أطفالها، وظن المتهم أنه سينجو من فعلته، لكن مع اكتشاف أسرة الضحية لجريمة القتل اختلف الأمر.

فقد تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها السكنية وبها إصابات طعنية متفرقة، ومن هنا بدأت جهود التحري لاكتشاف تفاصيل الواقعة.

بعد ساعات قليلة جرى ضبط الزوج المتهم وقُيدت القضية تحت رقم 9482 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

بعد نظر أوراق الدعوى في عدة جلسات متتالية أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، في 31 ديسمبر الماضي، أوراق المتهم بقتل زوجته داخل مسكنها بمنطقة كرموز، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، مع تحديد جلسة 26 يناير المقبل للنطق بالحكم.

