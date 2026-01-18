ضبط سائق أجرة اعتدى على سيدة وأبنائها بالإسكندرية

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من سائق سيارة أجرة؛ لاعتدائه على زوجته وأبنائه بالسب حال استقلالهم برفقته بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية).

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لخلافات بينه وبين زوجة الشاكى حول الأجرة فاعتدى عليها بالسب وهددها بالضرب. وباستدعاء المجنى عليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وبسؤالها أيدت ما سبق، واتهمت السائق بالتعدى عليها.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.