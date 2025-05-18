الأمن الاقتصادي بالداخلية يضبط 4832 قضية سرقة تيار كهربائي

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها الأمنية المكثفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط في نطاق اختصاصاتها.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية، أبرزها:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات:

ضبط 1341 قضية متنوعة خلال حملات استهدفت مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، لمواجهة الظواهر السلبية والمخالفات.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء:

ضبط 4832 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم:

ضبط 475 قضية في مجالات متعددة، تشمل الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة:

ضبط 147 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ وتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار خطتها الشاملة لتعزيز السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكل أشكالها.