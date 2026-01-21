إعلان

"استدرجوه لعلاقة شاذة".. تجديد حبس المتهمين بقتل عامل خردة في حلوان

كتب : أحمد عادل

12:36 م 21/01/2026

محكمة جنايات القاهرة

كتب- أحمد عادل:
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس 4 متهمين بقتل عامل خردة وسرقة ممتلكاته بالإكراه، بعد استدراجه لإقامة علاقة شاذة.
وتبين من التحريات أن أحد المتهمين استدرج المجني عليه إلى منطقة حلوان بزعم إقامة علاقة شاذة، ثم حاول المتهمون سرقته وتهديده بسلاح أبيض "مطواة". وأثناء محاولة المجني عليه الاستغاثة بالمارة، سدد له أحد المتهمين طعنة نافذة أودت بحياته.
وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره وبها طعنة نافذة في القلب.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من حل لغز الجريمة وضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

