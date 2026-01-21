الداخلية تنفي تعطيل إجراءات المرور بالجيزة للحصول على أموال

كتب- علاء عمران:

نفت وزارة الداخلية صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي زعم قيام العاملين بإحدى وحدات المرور بالجيزة بتعطيل إنهاء الإجراءات للمواطنين للحصول على مبالغ مالية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 14 الجاري، توجه المواطن المذكور إلى وحدة المرور لاستخراج شهادة بيانات لسيارة تخص أحد أصدقائه، فقام الموظف المسؤول بإفهامه بعدم إمكانية إصدار الشهادة لعدم حمله توكيل من مالك السيارة، وطُلب منه العودة بعد استيفاء الأوراق اللازمة.

وأضافت الداخلية أن المواطن نشر مقطع الفيديو في محاولة للضغط على الموظفين لإنهاء الإجراءات، مؤكدة أن الادعاءات كاذبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

