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حريق هائل يلتهم صالة جيم بالتجمع.. والحماية المدنية تدفع بـ4 سيارات إطفاء

07:22 م السبت 17 مايو 2025

أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:
اندلع حريق ضخم، مساء اليوم، داخل صالة ألعاب رياضية شهيرة بشارع التسعين الشمالي في منطقة التجمع الخامس، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، ودفع قوات الحماية المدنية للدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي، أفاد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق يضم صالة جيم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق، لحماية المارة وسكان المنطقة، بينما عملت قوات الإطفاء على محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

ولم تُسجَّل أي إصابات بشرية حتى الآن، فيما تواصل فرق البحث الجنائي جمع التحريات اللازمة، وسماع أقوال شهود العيان، لكشف ملابسات الحريق وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء اندلاعه.

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حريق صالة جيم اخماد حريق التجمع الخامس
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