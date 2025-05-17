صور| أكاديمية الشرطة تنظم ندوة "الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي"

كتب- علاء عمران:

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان "الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي"، بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية، بمشاركة قيادات من وزارة الداخلية، وأساتذة وخبراء أمنيون ومتخصصون، وممثلون عن وزارات وأجهزة حكومية، وبحضور عدد من طلاب الجامعات المصرية، وشباب وزارة الشباب والرياضة، وطلبة كلية الشرطة.

تناولت الندوة عدة موضوعات ذات صلة، أبرزها: دور وزارة الداخلية في حماية الأطفال من الجنوح، دور قطاع الحماية المجتمعية في تعزيز الترابط الأسري لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تعزيز الترابط الأسري في ظل التحديات المعاصرة، وأثر الصحة النفسية للوالدين على المجتمع.

أثمرت المناقشات عن عدد من التوصيات، من أبرزها: التأكيد على دور الأسرة في تربية وإعداد النشء، أهمية استمرار جهود مؤسسات الدولة لدعم الأسرة المصرية والتصدي لتحدياتها، التشديد على دور المؤسسات التعليمية والجامعية وقصور الثقافة والمؤسسات الثقافية والفنية في إبراز الدور الجوهري للأسرة في بناء الفرد، التأكيد على أهمية وسائل الإعلام في تبني خطة إعلامية لنشر ثقافة التضامن والترابط الأسري، وتعظيم دور الأزهر الشريف والكنيسة وقادة الفكر والرأي وصناع الفن والدراما في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الروابط الأسرية.

لاقت المناقشات صدى إيجابيًا لدى الحاضرين والمشاركين، ويأتي تنظيم الندوة في إطار حرص وزارة الداخلية على تسليط الضوء على القضايا المجتمعية ذات الأبعاد الأمنية.