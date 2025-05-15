"على علاقة بزوج إحداهن".. صديقات "أميرة" ضربوها حتي الموت وألقوها من الشرفة في الجيزة

كتب- أحمد عادل:

أربع سيدات تجمعهن صداقة قوية امتدت لسنوات، انتهت بحفلة تعذيب وجثة طائرة من الشرفة في منطقة الجيزة، بعد اكتشاف إحداهن علاقة عاطفية بين زوجها وإحدى صديقاتها.

كانت "شيماء" تعيش حياة زوجية مستقرة في ظاهرها، وأثناء تصفحها لهاتف زوجها "أحمد" انقلب كل شئ، بعدما وجدت رسائل نصية تكشف عن علاقة تربطه بصديقتها المقربة "أميرة".

استشاطت "شيماء" غضبًا، وواجهت زوجها وصديقتها في منزلها بالرسائل، اعترفا بوجود علاقة بينهما لكنها لم تتجاوز الرسائل، صرخت الزوجة عليهما لكن في النهاية قررت أن تسامحها.

بعد أيام قليلة، بدافع الشعور بالذنب اعترف الزوج أن العلاقة لم تكن مجرد رسائل، بل تطورت إلى لقاءات تبادلا خلالها العناق والقبلات في منزل صديقتها "أميرة".

في تلك اللحظة، لم تتمالك "شيماء" نفسها من الغضب، وهاتفت صديقتها "أميرة" وطلبت منها الحضور مجددًا إلى منزلها، وبرفقتها صديقتها "سمر" و"سعاد".

اتخذت "سمر" و"سعاد" صف صديقتهما "شيماء" بعد علمهما بخيانة "أميرة"، وما أن دخلت الأخيرة للشقة نشبت بينها وباقي أصدقائها مشادة كلامية، تحولت إلي مشاجرة تعرضت فيها المجني عليها للضرب حتى الموت، متأثرة بإصابتها بنزيف داخلي.

وللعفو عن الزوج جاء دوره في الاشتراك في الجريمة، بأن ألقى جثمان عشيقته من شرفة الشقة حتى تظهر الواقعة سقوط المجني عليها من الشرفة بعد اختلال توازنها.

وبعد تحقيقات موسعة، أحالت النيابة العامة المتهمين الأربعة: "شيماء"، و"أحمد"، و"سمر"، و"سعاد"، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة ضرب المجني عليها حتى الموت بسبب وجود علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الثاني.

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لإدانتهم بضرب المجني عليها حتي الموت وإلقاء جثمانها من الشرفة.