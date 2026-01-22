إعلان

حقيقة مصادرة معدات صيد الهواة وتغريمهم 32 جنيهًا - بيان رسمي

كتب : محمد نصار

07:30 م 22/01/2026 تعديل في 07:33 م

حقيقة مصادر معدات صيد الهواة وتغريمهم 32 جنيهًا -

أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بيانًا للرد على ما أُثير عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تداول أخبار مغلوطة وغير صحيحة، تتضمن الادعاء بإعلان رئيس الهيئة عن إجراءات لتنظيم صيد الهواة، تشمل مصادرة المعدات، وفرض غرامة مالية قدرها 32 جنيهًا، وأخذ تعهد كتابي بعدم تكرار المخالفة.

وأكد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في بيانه اليوم، أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح الجهاز، أنه لا يوجد مسمى وظيفي باسم رئيس هيئة الثروة السمكية، حيث تم تحويل هيئة الثروة السمكية إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ونقل تبعيته إلى مجلس الوزراء منذ عام 2021.

وذكر أنه لم يصدر عن أي مسؤول بالجهاز أي تصريحات أو بيانات تتعلق بممارسة صيد الهواة أو فرض عقوبات تخص هذا النشاط.

وتابع: يشجع الجهاز كافة أشكال الصيد الترفيهي وصيد الهواة بجميع المسطحات المائية، سواء بنهر النيل، أو البحيرات، أو المياه البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط، وخليجي السويس والعقبة، وذلك في إطار الضوابط والإجراءات التنظيمية التي حددها القانون رقم 164 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

ويصدر الجهاز سنويًا ما يزيد على 5 آلاف رخصة صيد هواة للراغبين في ممارسة هذا النشاط، وذلك من خلال 44 مكتب مصايد منتشرة على مستوى الجمهورية، مقابل تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصورتين شخصيتين.

ودعا الجهاز، المواطنين الراغبين في الاستفسار عن أي إجراءات تتعلق بصيد الهواة أو أي أنشطة تخص الثروة السمكية، إلى التواصل مع الجهاز عبر قنواته الرسمية المعتمدة.

وفي هذا الإطار، أهاب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة، والرجوع إلى جهات الاختصاص للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها.

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إجراءات لتنظيم صيد الهواة صيد الهواة

طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"
كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب
"شقيق مبابي ونجل آخر لزيدان".. ما هي خطة منتخب الجزائر لمونديال 2026؟
"لن يمر دون رد".. روسيا تعلق على طرد دبلوماسي روسي من ألمانيا
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة
