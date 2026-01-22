رصدوا مساجد وكنائس.. المؤبد لـ4 بخلية "أبو حذيفة" الإرهابية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، مع مصادرة المضبوطات من أدوات وهواتف محمولة وأجهزة حاسب آلي، وقررت حل الجماعة الإرهابية التي ينتمون إليها وإغلاق مكان تصنيع المواد المتفجرة، وذلك لإدانتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتخطيطهم لعمليات عدائية.

أهداف عدائية

كشفت التحقيقات في القضية رقم 11623 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة برج العرب، تورط المتهمين في أعمال تحضير وإعداد لجرائم إرهابية، حيث رصدوا مسجدًا وعددًا من الكنائس وسوقًا شعبيًا، بالإضافة إلى رصد تحركات عدد من الأكمنة الأمنية وإحدى المدارس في نطاق 3 محافظات هي الإسكندرية والقاهرة والجيزة، تمهيدًا لاستهدافها وتفجيرها.

هيكل الخلية

تبين من أوراق القضية أن المتهم الأول "ع.ع.ص"، واسمه الحركي "أبو حذيفة"، تولى تأسيس وقيادة الجماعة التي تعتنق أفكارًا تكفيرية تدعو للخروج على الحاكم واستهداف القضاة وقوات الأمن واستباحة الدماء، وانضم إليه ثلاثة آخرون هم "م.ع.ع" (أبو حواء)، و"ل.ع.ع" (أبو عمير)، و"ع.م.م" (أبو عاصم)، حيث تلقوا تدريبات أمنية وتقنية متطورة لتمويل وتنفيذ مخططاتهم الرامية لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين سامح حامد شاكر وحنا بسطوروس، وبحضور المستشار محمد صبري رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية عمرو زكي، بعدما اطمأنت المحكمة للتحريات الأمنية والأدلة التي أثبتت تورط المتهمين في السعي للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.