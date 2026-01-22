بعد تسريب "الهندسة".. نقل وكيل تعليم قنا وتعيين "هشهش" بديلًا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، نقل هاني عنتر من منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وتعيينه مديرًا لمديرية تعليم المنوفية، وذلك في تحرك سريع بعد مرور 24 ساعة فقط على واقعة تأخر وتسريب امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بالمحافظة.

كلف الوزير طارق محمد سعد هشهش بالعمل مديرًا جديدًا لمديرية التربية والتعليم بقنا لمباشرة مهامه فورًا، يرافقه أحمد عبد المحسن وكيلًا للمديرية.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان انتظام سير الامتحانات والتعامل مع أي شكاوى، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصةً بعد حالة الاستياء التي سادت بين الطلاب وأولياء الأمور نتيجة تأخر تسليم أوراق الأسئلة وإعادة طباعتها لوجود خطأ، مما أثر على 60 ألف طالب وطالبة في 297 لجنة، تحت إشراف 10 آلاف مراقب وملاحظ.

تغييرات واسعة

شمل القرار الوزاري حركة تغييرات وتنقلات لمديري ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية بهدف ضخ دماء جديدة، حيث تضمن القرار تعيين حسن طلعت حسن الشامي وكيلًا لتعليم المنوفية، وياسر محمود محمد مديرًا لتعليم القليوبية، يعاونه كل من مروان سعد أحمد وأشرف محمد محمود كوكيلين للمديرية.

كما شملت الحركة تعيين محمود جابر بدوي مديرًا لتعليم بورسعيد، وعبد الشافي حسن وكيلًا لتعليم الدقهلية.

وتضمنت القائمة تعيين ثريا عبد الحفيظ إبراهيم مديرًا لتعليم السويس، وسحر أحمد فؤاد وكيلًا للمديرية ذاتها، وفي محافظات الصعيد والقناة، جرى تعيين أحمد عبد الله وكيلًا لتعليم أسيوط، وأسامة عبد العال وكيلًا لسوهاج، والدكتور ربيع محمد أمين مديرًا لتعليم أسوان، ومنال عبد الوهاب وكيلًا لمديرية أسوان، بالإضافة إلى تعيين مصطفى عبده طه مديرًا لتعليم البحر الأحمر، والدكتورة وفاء محمد رضا مديرًا لتعليم جنوب سيناء.

قيادات جديدة

واختتم القرار الوزاري بتعيين الدكتور وائل عبد الباري وكيلًا لتعليم البحيرة، والدكتور أحمد يحيى إسلام وكيلًا لتعليم الغربية، ومحمد فاروق مبارك وكيلًا لتعليم كفر الشيخ، وذلك في سياق حرص الوزارة على تطوير الأداء الإداري وتعزيز كفاءة منظومة العمل بالمديريات التعليمية.