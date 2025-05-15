مصرع 3 عناصر خطرة في تبادل نيران مع الشرطة بالقليوبية والإسماعيلية

كتب -علاء عمران:

لقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء استهداف بؤر إجرامية في محافظتي القليوبية والإسماعيلية، وذلك في إطار الضربات الاستباقية التي تنفذها وزارة الداخلية ضد تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.

وتوصلت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، إلى قيام بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة بهدف الاتجار، إلى جانب حيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة في عدة محافظات.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف هذه العناصر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 من أخطر العناصر الإجرامية، من بينهم محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا قتل واتجار بالمخدرات وإتلاف ممتلكات.

كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم أكثر من 160 كجم من المواد المخدرة المتنوعة شملت حشيش وهيروين، إلى جانب بندقية آلية و2 طبنجة. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.