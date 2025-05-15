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مصرع شخص دهسه ميكروباص في التجمع الخامس

03:50 م الخميس 15 مايو 2025

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كتب -علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل حادث مصادمة أسفر عن وفاة شخص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس. أثناء سير المجني عليه في موقع الحادث، اصطدمت به سيارة ميكروباص، ولاذ قائدها بالفرار، ما أدى إلى إصابته بعدة كسور وجروح أدت إلى وفاته.

أكد شقيق المتوفى صحة الواقعة كما وردت في البلاغ. وبمتابعة التحريات، تم تحديد السيارة وقائدها، الذي تبين أنه يقود بدون رخصة قيادة. واعترف المتهم بارتكاب الحادث، مبررًا هروبه خوفًا من المسؤولية القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتهم والسيارة.

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مصرع شخص التجمع الخامس مديرية أمن القاهرة
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