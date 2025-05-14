ضبط 53 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، وأسفرت الجهود المبذولة في الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 53,058 مخالفة مرورية متنوعة.

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها، حيث تم تسجيل 755 مخالفة سير بدون تراخيص، 20 دراجة نارية مخالفة، 41,691 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 16 مخالفة موقف عشوائي، 703 مخالفات لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى 11 مخالفة تتعلق بشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية المكثفة لتحقيق السلامة المرورية على الطرق.